درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الاثنين
هبة بريس
فيما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الاثنين، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
المدينة – الحرارة الدنيا – الحرارة العليا
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– وجدة 22 ……. 31
– بوعرفة 12 ……..25
– الحسيمة 16 …….. 26
– تطوان 14 ……… 26
– سبتة المحتلة 14 ……. 25
– مليلية المحتلة 15 ……. 29
– طنجة 16………… 33
– القنيطرة 17 ……… 28
– الرباط 17 ……….. 29
– الدار البيضاء 17 …… 25
– الجديدة 17 ……….. 32
– سطات 19 ………. 35
– آسفي 16 ……….. 33
– خريبكة 16 ……….. 32
– بني ملال 19 ……..32
– مراكش 19 ………..36
– مكناس 17 ………… 34
– فاس 18 ………….. 33
– إفران 10 …………..23
– تاونات 19 ……….. 32
– الرشيدية 14 ……… 26
– ورزازات 14 ……….28
– أكادير 26 ………… 38
– الصويرة 16 ………. 25
– العيون 19 ………. 34
– السمارة 20 ………. 38
– الداخلة 17 ……….. 28
– أوسرد 24 ………… 38
– لكويرة 17 ………… 24
– ميدلت 11 ……….. 25
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