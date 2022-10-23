درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الاثنين

2022-10-23 / 11:22
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هبة بريس

فيما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الاثنين، ‏حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

المدينة – الحرارة الدنيا – الحرارة العليا

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– وجدة 22 ……. 31

– بوعرفة 12 ……..25

– الحسيمة 16 …….. 26

– تطوان 14 ……… 26

– سبتة المحتلة 14 ……. 25

– مليلية المحتلة 15 ……. 29

– طنجة 16………… 33

– القنيطرة 17 ……… 28

– الرباط 17 ……….. 29

– الدار البيضاء 17 …… 25

– الجديدة 17 ……….. 32

– سطات 19 ………. 35

– آسفي 16 ……….. 33

– خريبكة 16 ……….. 32

– بني ملال 19 ……..32

– مراكش 19 ………..36

– مكناس 17 ………… 34

– فاس 18 ………….. 33

– إفران 10 …………..23

– تاونات 19 ……….. 32

– الرشيدية 14 ……… 26

– ورزازات 14 ……….28

– أكادير 26 ………… 38

– الصويرة 16 ………. 25

– العيون 19 ………. 34

– السمارة 20 ………. 38

– الداخلة 17 ……….. 28

– أوسرد 24 ………… 38

– لكويرة 17 ………… 24

– ميدلت 11 ……….. 25

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