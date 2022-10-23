كندا تعلق العمل في مطار بتورونتو بعد العثور على عبوة مشبوهة

2022-10-23 / 11:04
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هبة بريس _ وكالات

علقت السلطات الكندية العمل في مطار “بيلي بيشوب” في تورنتو، بعد أن قالت الشرطة إنه تم العثور على طرد مشبوه بمحطة العبارات وتمت إزالته لاحقا، حيث اعتقل شخصان على خلفية الحادث.

وأفادت الشرطة بأنه تم استدعاؤها قبل الساعة 4 مساء بقليل (بالتوقيت المحلي)، إلى محطة العبارات في البر الرئيسي بمطار بيلي بيشوب للتحقيق في طرد مشبوه.

هذا وتم إخلاء مبنيين سكنيين بالقرب من محطة العبارات، وجرى إخلاء مبنى ثالث جزئيا.

وجرى إغلاق عدد من الطرق في المنطقة.

وقالت شرطة تورنتو في تغريدة: “نتعامل مع عبوة ناسفة محتملة”.

وأضافت الشرطة: “الشرطة نفذت عملية تفجير محكومة (للطرد)..المنطقة الآن آمنة..يمكن للمقيمين العودة إلى ديارهم..الطرق مفتوحة الآن..شكرا لكم على صبركم”.

وأوضح المطار أن مدرجه مغلق وتم تحويل رحلتين تابعتين لشركة طيران كندا إلى هاميلتون في أونتاريو.

ونقلت وسائل إعلام عن الركاب الذين تقطعت بهم السبل داخل المبنى لعدة ساعات قولهم إنه تم إجلاؤهم بواسطة سيارات الأجرة المائية.

من جهته، صرح عمدة تورنتو جون توري في تغريدة بأنه يعرف أن إغلاق المنطقة “كان ولا يزال يزعج الكثير من الناس، أولئك الذين يعيشون ويعملون في المنطقة والذين يسافرون، وأشكرهم على صبرهم”.

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