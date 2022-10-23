شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي

هبة بريس _ وكالات

أعادت اللجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني انتخاب شي جين بينغ أمينًا عامًا للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة، وفقًا لقرار صادر عن اللجنة المركزية نشرته وكالة أنباء “شينخوا”.

كما تم اختيار شي جين بينغ لولاية ثالثة كرئيس للمجلس العسكري للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

تم اتخاذ القرار عقب نتائج الجلسة الكاملة الأولى للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني. خلال الجلسة الكاملة، تم انتخاب تشكيلة جديدة من المكتب السياسي واللجنة الدائمة للمكتب السياسي، والتي تضمنت مسؤولي الحزب الأكثر نفوذاً والذين سيتخذون، في السنوات الخمس المقبلة، أهم القرارات بشأن الاتجاه الإضافي لتطوير الحزب والبلد.

اختتم المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، الذي يعقد تقليديا كل خمس سنوات في بكين، يوم السبت، حيث تم انتخاب تشكيل جديد للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني واللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0