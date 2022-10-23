طقس الاحد ..حار بالأقاليم الصحراوية

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة اليوم الأحد، أن يظل الطقس حارا نسبيا بالأقاليم الصحراوية، مع تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية على سواحل المحيط الأطلسي.

وسيلاحظ تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية، و بشرق الأقاليم الصحراوية، مع تناثر الغبار بجنوب المنطقة الشرقية و بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و13 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 20 و25 درجة بداخل منطقة سوس وبشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 14 و20 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار بعض الانخفاض الطفيف.

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