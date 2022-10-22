بحضور عامل تازة.. تسليم هبة ملكية لضريح الولي الصالح سيدي عزوز

2022-10-22 / 23:30
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ع محياوي – هبة بريس

أشرفت لجنة ملكية، اليوم السبت 22 أكتوبر الجاري بتازة، على تسليم هبة ملكية للشرفاء الأمرانيين بضريح سيدي عزوز لضريح زاوية سيدي حمزة ، وذلك بمناسبة الذكرى الـ24 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه.

وتم تسليم هذه الهبة الملكية لأحد شرفاء المرانيين ، خلال حفل ديني أقيم في جو من الذكر والخشوع، بحضور عامل إقليم تازة مصطفى المعزة والوفد المرافق له.

وبالمناسبة، أعرب مقدم الشرفاء المرانيين عن خالص شكره وامتنانه العميقين للرعاية الملكية السامية.

وخلال هذا الحفل الديني، الذي تميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، رفعت أكف الضراعة إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع مغفرته ورضوانه جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.

كما ابتهل الحاضرون إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

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