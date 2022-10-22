تتويج سربة “دحمان الحسناوي” بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة للتبوريدة

هبة بريس ـ وجدة

توجت سربة المقدم دحمان الحسناوي من الجهة الشرقية(العيون سيدي ملوك)، السبت 22 أكتوبر الجاري، بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للتبوريدة، في إطار فعاليات الدورة الثالثة عشرة لمعرض الفرس بالجديدة.

وجاء تتويج سربة المقدم دحمان الحسناوي بعد حصولها على مجموع 435.68 نقطة بعد خمسة أيام من التباري، متبوعة بسربة المقدم ابراهيم الناصيحي من جهة كلميم-واد نون برصيد 435.01 نقطة، فيما احتلت سربة المقدم عزيز الفاتحي من جهة بني ملال-خنيفرة، الرتبة الثالثة بمجموع 434.58 نقطة.

وفي ختام هذه التظاهرة ،أشرف مولاي عبد الله العلوي، رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضة الفروسية بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ومندوب معرض الفرس بالجديدة، الحبيب مرزاق، على تسليم الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للتبوريدة لمقدم السربة الفائزة، وجوائز للسربتين المحتلتين للرتبتين الثانية والثالثة.

وهذا، شهدت دورة هذه السنة، مشاركة 18 من أفضل السربات التي تمثل كافة جهات المملكة، مقابل 12 سربة خلال الدورات السابقة، وهو ما يعكس تزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة بالتبوريدة خاصة بعد تخصيص منح تحفيزية لمربي الخيول وجوائز مالية للمشاركين في المهرجانات، إضافة إلى الجوائز المالية المخصصة للمتبارين في الإقصائيات الجهوية المؤهلة إلى جائزة الحسن الثاني.

وتضمنت منافسات التبوريدة عروضا قدمتها السربات، التي ضمت كل واحدة منها 14 فارسا وفرسا إضافة إلى “العلام” أو المقدم”، وكانت في غاية الانضباط لتنفيذ “التبوريدة” بدقة متناهية.

ويتضمن برنامج التباري الإنجازات التي يحققها فرسان “السربة” تحت قيادة “المقدم” والتطابق الحركي الجماعي والسير بانضباط (الهدة أو التشويرة) ووحدة حركة البنادق والطلقة الجماعية الموحدة ووحدة اللباس.

كما تعتبر فنون الفروسية التقليدية “التبوريدة”، التي تم إدراجها في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، موروثا ثقافيا شعبيا وتراثا عريقا متأصلا بالمملكة المغربية.

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