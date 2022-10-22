شباب السوالم يتعادل مع بركان بهدف قاتل في آخر ثواني المباراة

2022-10-22 / 22:10
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هبة بريس ـ رياضة

انتهت مباراة شباب السوالم و نهضة بركان مساء السبت بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق و ذلك برسم مؤجل الدورة السادسة من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

و تقدم الفريق البرتقالي بهدف ليوسوفا دايو من ضربة جزاء تحصل عليها نهضة بركان في الشوط الأول من المباراة.

و قبل أن تعلن صافرة الحكم بلوط نهاية اللقاء بثواني معدودة، تمكن مصطفى الصهد هداف الفريق السوالمي من تسجيل هدف التعادل بضربة رأسية بعد كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة استقرت في مرمى الحارس الحمياني.

و بهذا التعادل، حافظ فريق السوالم على مركزه الثالث مناصفة مع الوداد و أولمبيك أسفي ب 11 نقطة، فيما استقر نهضة بركان في المركز 14 برصيد ثلاث نقاط حققها من ثلاث تعادلات.

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‫12 تعليقات

  1. بلوط حاول بكل الطرق اهدي الفوز لبركان ولكن القدرة الالهية أبت غير ذلك .

  8. لخطأ لي دار الحكم هو عطاهم بينالتي بكري ، كان خاصو يدير بحال الزميل ديالو بوسليم

  9. لي راه يتفرج الكرة انتاع المغرب و يضيع جوج سوايع إما قدام التلفزة أو الملعب خصو لعقل

  10. الواعرة هي عبوب دار تغيير في دقيقة 93 وهو خاسر والحكم زايد 4 دقيق مورينيو صافي

  11. الحكم دار كلشي باش تفوز بركان اعطاهم ضربة جزاء خيالية وباعدي ورقة حمراء مباشرة لكن الغالب الله اظن أنها آخر مباراة للسيد بنشيخة

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