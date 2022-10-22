منظمة المرأة التجمعية بمراكش تقارب ظاهرة زواج القاصرات في ندوة علمية

2022-10-22 / 22:00
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محسن الراضي: هبة بريس

نظمت التمثيلية الإقليمية للمرأة التجمعية بمراكش مساء السبت 22 أكتوبر الجاري بالمقر الجهوي للحزب بمراكش ، ندوة علمية في موضوع :زواج القاصرات تحت شعار” شمعة الطفولة يُطفئها زواج القاصرات”.

وعرفت هذه الندوة حضور مريم الرميلي النائبة البرلمانية و رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة مراكش آسفي عضو المكتب السياسي، إلى جانب عبد الواحد الشافقي النائب البرلماني عن دائرة المنارة رئيس مجلس مقاطعة المنارة ،و فاطمة شوتين رئيسة التمثيلية الإقليمية للمرأة التجمعية بمراكش وعضوات المنظمة واطر ومنخرطي الحزب.

وأطر أشغال هذه الندوة الهامة التي شارك فيها 200 تجمعي وتجمعية، أساتذة ومهتمين وفاعلين في مجال الطفولة والمرأة.

وأجمع المشاركون خلال هذه الندوة على راهنية الموضوع وأهميته مؤكدين على ضرورة تظافر جميع المتدخلين من مؤسسات وأفراد وأسر ومقاربته من جميع الزوايا القانونية والحقوقية والاقتصادية تم الإجتماعية.

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