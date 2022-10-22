الجيش الروسي يدمر مصنع أسلحة يضم صواريخ نادرة مضادة للسفن

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها الجوية أصابت ورشات مؤسسة “كومونار” الدفاعية بخاركوف، حيث دمرت دفعة من الرؤوس الحربية التابعة لصواريخ “نبتون” المضادة للسفن، والتي تنتجها المؤسسة.

و أوضحت الوزارة الروسية أنه قد تم تدمير منشأة لتخزين النفط في منطقة دنيبروبتروفسك كانت تحتوي على 56000 طن من وقود الديزل للمعدات العسكرية لمجموعة “دنيبر” التابعة للقوات الأوكرانية.

كما تم وفق ذات المصدر تدمير مستودع عتاد لمجموعة “دنيبر” قرب مدينة زابوروجيه، ومستودعين للأسلحة والمعدات العسكرية في دونيتسك وثلاثة مستودعات للذخيرة في خيرسون ومدينة زابوروجيه.

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