الجامعة تعاقب ستة أندية في البطولة الاحترافية بسبب تصرفات جماهيرها

هبة بريس ـ رياضة

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأصدرت القرارات التالية بالنسبة للبطولة الاحترافية 1 عن مؤجلات الجولة 5:

• توقيف بديع أوك، لاعب فريق الوداد الرياضي مباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه باتحاد طنجة، وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.

• توقيف حمزة أفسال، لاعب فريق حسنية أكادير مباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالرجاء الرياضي، وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق حسنية أكادير مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال التي جمعته بفريق الرجاء الرياضي وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق حسنية أكادير مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 3 انذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق الرجاء الرياضي وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق حسنية أكادير وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 5 انذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق حسنية أكادير وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق الجيش الملكي مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال التي جمعته بفريق أولمبيك أسفي وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق أولمبيك أسفي مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال التي جمعته بفريق الجيش الملكي وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق نهضة بركان مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال التي جمعته بفريق المغرب التطواني وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق المغرب التطواني مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال التي جمعته بفريق نهضة بركان وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق المغرب التطواني مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 5 انذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق نهضة بركان وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

• تغريم عبد الحق بنشيخة، مدرب فريق نهضة بركان مبلغ 20 ألف درهما لعدم حضوره الندوة الصحافية التي أعقبت المباراة التي جمعت فريقه بالمغرب التطواني، بناء على الدورية الموجهة للفرق تحت رقم 938.

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