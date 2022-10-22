الغابون تجدد دعمها لمغربية الصحراء و تشيد بمواقف الدول المساندة للمملكة

2022-10-22 / 20:28
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هبة بريس ـ الرباط

يتواصل الدعم الكبير الذي يحظى به موقف المملكة المغربية بخصوص ملف الصحراء المغربية و مبادرة الحكم الذاتي و هاته المرة من خلال دولة الغابون التي لطالما ساندت و دعمت المواقف المغربية.

و في هذا الصدد، جددت الغابون دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي تتميز بآفاق ذات مصداقية و هي مبادرة مطمئنة.

وقال ممثل الغابون، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، “إن وفد بلادي يرحب بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي لكونها تقدم آفاقا ذات مصداقية ومطمئنة تمكن ليس فقط من وضع حد للمأزق الحالي ولكن أيضا من التوصل إلى حل سياسي مقبول للجميع ومتفاوض بشأنه”.

و نوه ممثل الغابون بالدعم الدولي القوي الذي تحظى به مبادرة الحكم الذاتي، خاصة من قبل مجلس الأمن الذي أكدت مختلف قراراته على الدوام مصداقية الحل الذي اقترحه المغرب، مشيدا في الوقت ذاته بمواقف الدول المساندة للمبادرة المغربية.

*الصورة من الأرشيف

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‫16 تعليقات

  15. تحية احترام وتقدير لأحرار افريقيا من السينغال الى الغابون .. بمواقفكم تكبرون في اعيننا .. الاخوة الحقة .. بأمثالكم ستظل افريقيا بخير وتشق طريقها نحو الافضل .. اما من تتكروا لتضحيات المغاربة ملكا وحكومة وشعبا وكان المغرب قاعدة خلفية لتحريرهم من ليل الاستعمار .. واااوى قياداتهم ورؤسائهم في زمن المحنة .. انهم يموتون وفي قلوبهم وحناجرهم ان الصحراء مغرببة تاريخا وجغرافيا وبيعة وستظل مغربية .. فموتوا بغيظكم ..

  16. الافارقة يمارسون الابتزاز بخصوص وحدتنا اترابية مقابل اغراق المغرب بابنائهم عديمي النفع واللذين لا يتقنون اي شيء

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