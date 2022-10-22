بركة: “مشروع تحويل فائض المياه لمحور الرباط البيضاء يحظى بأولوية خاصة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد نزار بركة وزير التجهيز و الماء أن مشروع تحويل فائض المياه لمحور الرباط الدار البيضاء يحظى بأهمية و أولوية خاصة.

و أوضح الوزير السالف الذكر خلال اجتماع للجنة الوطنية المسؤولة عن تتبع حالة التزود بالماء أن مشروع تحويل فائض المياه من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق دخل مراحله المتقدمة.

و يهدف هذا المشروع وفق بركة لضمان تزويد الماء الشروب في محور الرباط الدار البيضاء، حيث سيتم إطلاق الأشغال الخاصة به خلال الأيام القليلة المقبلة.

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