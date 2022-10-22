بركة: “مشروع تحويل فائض المياه لمحور الرباط البيضاء يحظى بأولوية خاصة”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد نزار بركة وزير التجهيز و الماء أن مشروع تحويل فائض المياه لمحور الرباط الدار البيضاء يحظى بأهمية و أولوية خاصة.
و أوضح الوزير السالف الذكر خلال اجتماع للجنة الوطنية المسؤولة عن تتبع حالة التزود بالماء أن مشروع تحويل فائض المياه من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق دخل مراحله المتقدمة.
و يهدف هذا المشروع وفق بركة لضمان تزويد الماء الشروب في محور الرباط الدار البيضاء، حيث سيتم إطلاق الأشغال الخاصة به خلال الأيام القليلة المقبلة.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
6 تعليقات
اقطعوا صلتكم بالأرض وعززوا صلتكم برب السماء فعنده الحل لكل مشاكلكم وإنما يرميكم بالابتلاء لتعودوا إليه
وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨ الفرقان﴾
أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَإِلَـٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠ النمل﴾
فقلت إستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا
الحرب واضحة علي الماء والبحث عن الماء متواصل
نسال الله العلي القدير ان يصب مطرا سحا غدقا غير ضار اللهم اغيثنا نفعا غير ضارا عاجلا
كلما ازداد سكان الارض كلما زادت مشاريع صناعية تحتاج الماء ويزداد الطلب على الزراعة واصطلاح اراضي فلاحية جديدة وزاد الطلب الماء.ولكن خزائن الله لاتنفد…ويبقى الانسان هو الكائن الذي يفسد في البر والبحر حتى تغير المناخ