ديربي البيضاء يستنفر مديرية الحموشي و احتياطات أمنية كبيرة ترافق الحدث
هبة بريس ـ الدار البيضاء
يحتضن مركب محمد الخامس بالدار البيضاء عصر يوم غد الأحد القمة الكروية المنتظرة و التي ستجمع قطبي العاصمة الاقتصادية ناديي الوداد و الرجاء الرياضيين.
و لتأمين هذا الحدث الضخم الذي سيستقطب الآلاف من الجماهير، عقدت مختلف مصالح الأمن الوطني منذ أيام عددا من الاجتماعات المطولة مع مختلف المتداخلين في تنظيم المقابلة.
و شرعت مصالح الأمن قبل يوم المباراة في عملية التواصل مع ممثلي إلترات الفريقين و كذا مع إدارة الوداد و الرجاء و الشركة التي تدبر أمور المركب الرياضي محمد الخامس.
و سيشهد الديربي البيضاوي احتياطات أمنية كبيرة خاصة في ظل الأجواء المشحونة التي ترافق عادة مثل هاته المباريات و ذلك بسبب حساسية المواجهات بين الناديين الأكثر جماهيرية في المغرب.
*الصورة من الأرشيف
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16 تعليقات
ديما رجاء
ديما وداد
ديما وداد مربوحة انشاء الله
المطلوب تحكيم منصف و عادل.
مربوحة للوداد ان شاء الله ❤️❤️❤️
الرابح فهده المقبلة هوة أخنوش والخاسر هوة الشعب
سيرو شجعو الوداد والرجاء وخليو اخنوش ادير مابغا الله اعفو علا الجميع خاصنا نضامنو جميعا الا كنتو مغاربة احرار والسلام عليكم.
لا نريد تكرار اي شغب وان تبقى الروح الرياضية هي الشعار لكل الفرق ..
يجب انزال اكبر عدد من الوحدات الأمنية وكل مكوناتها..
يجب منع القاصرين والجانحين وذوي السوابق العدلية..
الشغب الكروي دائما يتكرر داخل الملاعب..
اللقاءات الكروية تجمع فقط الخصم بين الفرق والتعارك ..
نتمنى ان يمر الديربي باحسن الاحوال دون خسائر..
ديربي البيضاء من أقوى المباريات الكروية ..
شكرا لكل الأجهزة الأمنية وكل مكوناتها على تفانيها..
من امتع المباريات الرجاء والواد نتمنى ان تكون ممتعة..