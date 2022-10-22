ديربي البيضاء يستنفر مديرية الحموشي و احتياطات أمنية كبيرة ترافق الحدث

2022-10-22 / 19:01
16

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يحتضن مركب محمد الخامس بالدار البيضاء عصر يوم غد الأحد القمة الكروية المنتظرة و التي ستجمع قطبي العاصمة الاقتصادية ناديي الوداد و الرجاء الرياضيين.

و لتأمين هذا الحدث الضخم الذي سيستقطب الآلاف من الجماهير، عقدت مختلف مصالح الأمن الوطني منذ أيام عددا من الاجتماعات المطولة مع مختلف المتداخلين في تنظيم المقابلة.

و شرعت مصالح الأمن قبل يوم المباراة في عملية التواصل مع ممثلي إلترات الفريقين و كذا مع إدارة الوداد و الرجاء و الشركة التي تدبر أمور المركب الرياضي محمد الخامس.

و سيشهد الديربي البيضاوي احتياطات أمنية كبيرة خاصة في ظل الأجواء المشحونة التي ترافق عادة مثل هاته المباريات و ذلك بسبب حساسية المواجهات بين الناديين الأكثر جماهيرية في المغرب.

*الصورة من الأرشيف

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شباب السوالم يتعادل مع بركان بهدف قاتل في آخر ثواني المباراة

شباب السوالم يتعادل مع بركان بهدف قاتل في آخر…

2022-10-22 / 22:10
Photo of الجامعة تعاقب ستة أندية في البطولة الاحترافية بسبب تصرفات جماهيرها

الجامعة تعاقب ستة أندية في البطولة الاحترافية بسبب تصرفات…

2022-10-22 / 20:32
Photo of الوداد يسحق الرجاء بخماسية نظيفة في ديربي الكرة النسوية

الوداد يسحق الرجاء بخماسية نظيفة في ديربي الكرة النسوية

2022-10-22 / 18:07
Photo of الإصابة تبعد بنزيما من قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية

الإصابة تبعد بنزيما من قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية

2022-10-22 / 15:30
Photo of قرعة مونديال السيدات تضع لبؤات الأطلس ضمن مجموعة قوية

قرعة مونديال السيدات تضع لبؤات الأطلس ضمن مجموعة قوية

2022-10-22 / 13:16
Photo of ميسي: أتمنى إعادة مسيرتي مجددًا

ميسي: أتمنى إعادة مسيرتي مجددًا

2022-10-22 / 12:06
Photo of عمران لوزا ينضم إلى قائمة الغائبين عن الأسود في مونديال قطر

عمران لوزا ينضم إلى قائمة الغائبين عن الأسود في…

2022-10-22 / 10:47
Photo of المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يفوز على الجزائر في بطولة شمال إفريقيا

المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يفوز على الجزائر…

2022-10-21 / 17:29
Photo of “لاليغا”: الزلزولي ميسي المغرب

“لاليغا”: الزلزولي ميسي المغرب

2022-10-21 / 14:16
Photo of ليفاندوفسكي يعيد برشلونة لسكة الانتصارات

ليفاندوفسكي يعيد برشلونة لسكة الانتصارات

2022-10-20 / 22:41

‫16 تعليقات

  7. سيرو شجعو الوداد والرجاء وخليو اخنوش ادير مابغا الله اعفو علا الجميع خاصنا نضامنو جميعا الا كنتو مغاربة احرار والسلام عليكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق