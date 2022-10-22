الوداد يسحق الرجاء بخماسية نظيفة في ديربي الكرة النسوية

هبة بريس ـ رياضة

تمكنت لاعبات الوداد الرياضي لكرة القدم النسوية اليوم من الفوز بحصة عريضة على نظيراتهن لاعبات الرجاء الرياضي.

و حسمت الوداديات الديربي النسوي بخماسية في مباراة احتضنها مركب الصخور السوداء بالدار البيضاء لحساب ثاني جولات البطولة الاحترافية لكرة القدم النسوية.

هذا و استأثرت مباراة الوداد و الرجاء النسوية باهتمام كبير من طرف جمهوري الفريقين خاصة أنها أتت قبل يوم واحد فقط من الديربي “الرجالي” الموعود بين الناديين.

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