بسبب تأخر الأمطار.. الجزائريون يؤدون صلاة “الاستسقاء”

هبة بريس - وكالات

أقام الجزائريون، اليوم السبت، صلاة الاستسقاء تضرّعًا لله وطلبا بنزول الأمطار التي عرفت شحا في الفترة الأخيرة.

وأفادت صحيفة “الخبر”، مساء اليوم السبت، بأن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية قد دعت، الخميس الماضي، في بيان لها الأئمة إلى إقامة صلاة “الاستسقاء”، صباح اليوم السبت، بسبب تأخر سقوط الأمطار عبر معظم أنحاء البلاد.

وأكدت الصحيفة أنه أقيمت، فعليا، في الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، صلاة الاستسقاء عبر جميع مساجد الوطن، بناء على بيان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية.

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