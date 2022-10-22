بسبب تأخر الأمطار.. الجزائريون يؤدون صلاة “الاستسقاء”
هبة بريس - وكالات
أقام الجزائريون، اليوم السبت، صلاة الاستسقاء تضرّعًا لله وطلبا بنزول الأمطار التي عرفت شحا في الفترة الأخيرة.
وأفادت صحيفة “الخبر”، مساء اليوم السبت، بأن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية قد دعت، الخميس الماضي، في بيان لها الأئمة إلى إقامة صلاة “الاستسقاء”، صباح اليوم السبت، بسبب تأخر سقوط الأمطار عبر معظم أنحاء البلاد.
وأكدت الصحيفة أنه أقيمت، فعليا، في الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، صلاة الاستسقاء عبر جميع مساجد الوطن، بناء على بيان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية.
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13 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ..
يجب ان تقام صلاة الاستسقاء طلبا للرزق والغيث من الله تعالى .
على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ان تصدر اوامر لكل مندوبي الأوقاف لإقامة صلاة الاستسقاء..
الدول العربية تعاني قلة الامطار وشح الابار..
اللهم انا نسالك غيثا نافعا اللهم صبا مبارك نافعا..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..
صلاة الاستسقاء ضرورية وملحة لطلب الرزق من الله..
اللهم اسقينا الغيث والدعاء يجب أن يردد دائما..
اللهم اسقينا في وجه بهائمك ونباتك ومخلوقاتك الاخرى..
الابار والمجاري المائية تزداد سوء يوما بعد يوم..
الصلاة يوم السبت !!!
من يصلي يوم السبت ؟؟؟
قد تسقط الثعابين والخنازير بدل المطر !!!
ما هذا يا كرغلو !!!
صلاة الإستسقاء تقربا إلى الله تعالى لطلب الغيث فسبحان الله جارة السوء مختلفة ومتخلفة عن جميع الدول الإسلامية، تجاوزوا يوم الجمعة الدي هو أكبر يوم عند الله سبحانه وأقاموا صلاة الجنازة عفوا ربما عبادة الأصنام يومه السبت لتنزل عليهم جميعا لعنة الله إلى يو الدين .
اللهم اسقنا غيثا نافعا ولا تجعلنا من القانطين، ادا أمطرت في المغرب ولم تمطر في الجزائر سيقولون ويرددون ان المغرب سرق دعواتهم وتضرعاتهم إلى الله ثم يتهموننا بأننا سارقوا الابتهالات والدعوات فاستجاب الله لنا بدعائهم، هده هي عادتهم يتهمون المغرب بكل باطل. اللهم ارحمنا وارحمهم يا رب العالمين.