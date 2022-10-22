كورونا بالمغرب.. تسجيل 19 إصابة جديدة

2022-10-22 / 15:58
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت 22 أكتوبر عن تسجيل 19 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 4 أشخاص، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و836 ألف و576 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و408 آلاف و552 شخصا، مقابل 24 مليون و910 آلاف و506 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 52 ألف و609 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و265 ألف و382 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و248 ألف و891 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (10)، والرباط سلا القنيطرة (3)، ومراكش آسفي (3)، وسوس ماسة (2) وفاس مكناس (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 211 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها حالتين.

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