انطلاق المهرجان السينمائي الاورو افريقي الثالث بتيزنيت بعدة تكريمات

2022-10-22 / 16:31
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هبة بريس

انطلقت مساء امس الجمعة، فعاليات النسخة الثالثة للمهرجان السينمائي الاورو افريقي بمدينة تيزنيت، وذلك بتكريم عدد من الوجوه البارزة في الحقل السينمائي والفني والتلفزيوني.

وحظي بهذا التكريم، كل من الأستاذة رشيدة احفوض صاحبة البرنامج التلفزي الشهير”مداولة”، والممثلة الامازيغية امينة اشاوي،و المخرج اوكودجو اكوتشاي من دولة البنين، التي تحضر في هذه الدورة كضيف شرف.

وتميز حفل الافتتاح الذي جرى بدار الشباب، بحضور وفد رسمي يتقدمه، عامل إقليم تيزنيت، وباشا المدينة ومراقبه، ورئيس المجلس الإقليمي، فضلا عن ثلة من النجوم والإعلاميين وفعاليات المجتمع المدني.

وشهد حفل افتتاح الدورة، التي تقام على مدى ثلاثة أيام تحت شعار”نوليود.. النموذج الابداعي للصناعة السينمائية في افريقيا”، كلمات ترحيبية، أبدت اهمية هذه التظاهرة وبرمجتها الخصبة والمتنوعة، لعل من ابرزها كلمة جمعية إفريقيا للثقافات والفنون والتواصل، الجهة المنظمة، والتي القتها الاستاذة الشفاء ماء العينين.

كما تم خلال افتتاح التظاهرة التي تقام بشراكة مع المنظمة المغربية لجمع الصحراويين، وبتعاون مع عدد من الشركاء تقديم المشاركين في الدورة، سواء على مستوى الأفلام، او الندوة والورشات، والانشطة الموزاية، فضلا عن عرض فيلم owo bebe لمخرجه اوكودجو اكوتشاي من البنين.

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