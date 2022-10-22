رجال لفتيت ينفذون حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بمراكش

ع اللطيف بركة : هبة بريس

نفذت السلطة المحلية بمدينة مراكش مساء الجمعة -السبت، حملة تمشيطية واسعة ضد مختلف الأنشطة التجارية غير المرخص لها بعدد من الأماكن التابعة للملك العمومي بالمدينة الحمراء .

الحملة استهدفت عددا من “الفراشة” والعربات المجرورة بمختلف الشوارع المحادية لسوق بولارباح النموذجي.

وفي سياق الحملة، هدد أحد ” الفراشين” رجال السلطة المحلية بواسطة كلب مدرب، حينما شرعوا في حجز ” عربته المجرورة” .

وتأمل ساكنة المدينة الحمراء من السلطات المحلية الاستمرار في تحرير الملك العمومي ، وعدم الاقتصار على مناطق دون أخرى لأن الملك العمومي أصبح محتلا في جميع الاماكن، مما يستدعي ان تقوم السلطات العاملية بمراقبة رخص استغلال الملك العمومي بالمدينة

ويبقى شن حملة تحرير الملك العمومي، دون أهدافها الاساسية، لأن من يتاجرون بالعربات المجرورة هم في الاخير شباب عاطل عن عمل يضمن له الكرامة، او ارباب أسر لهم مسؤوليات جلب القوت لأبناءهم، وهذه مسؤولية مشتركة بين الدولة والمنتخب، من خلال ضرورة دعم المبادرات لهذه الفئة .

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