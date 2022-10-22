بركان .. توقيف شخص متورط بهتك عرض فتاة قاصر

هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر المنطقة الإقليمية لأمن بركان يوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري من ايقاف شخص في عقده السادس متلبسا بهتك عرض فتاة قاصر.

و تم ضبطه من طرف سكان حي ملوية ومحاصرتهم له، قبل أن تتوصل مصالح الشرطة بإشعار حول النازلة، ليسفر التدخل الفوري بإيقاف الشخص المعني متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وهذا، تم وضعه تحت الحراسة النظرية من اجل البحث تحت اشراف النيابة العامة المختصة، وتقديمه يوم الجمعة 21 أكتوبر الجاري التي قررت احالته بدورها على التحقيق، حيث خلف ردود فعل إيجابية لدى ساكنة الحي.

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