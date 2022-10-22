تطوان.. إيقاف 3 أشخاص وحجز كمية من الأقراص المخدرة والكوكايين

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 22 أكتوبر الجاري، من إحباط عملية لتهريب وترويج مخدر الكوكايين والأقراص الطبية المخدرة.

وقد أسفرت هذه العملية الأمنية عن توقيف ثلاثة أشخاص بمدينة الفنيدق، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و32 سنة، وهم في حالة تلبس بحيازة وترويج 6286 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل” و144 غرام من مخدر الكوكاين، كما مكنت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مبلغ مالي قدره 195 ألف و900 درهم يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد امتداداتها وارتباطاتها بشبكات التهريب الدولي للمخدرات، وكذا توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المتواصلة والمكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

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