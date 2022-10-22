فقدان طائرة على متنها خمسة ألمان في كوستاريكا

هبة بريس - وكالات

فقدت طائرة صغير اقلعت من المكسيك وعلى متنها خمسة ألمان، قبالة ساحل كوستاريكا الجمعة، كما أعلن وزير الأمن العام الكوستاريكي خورخي توريس.

وقال توريس “تلقينا إنذارا يتعلق (باختفاء) طائرة، رحلة خاصة من المكسيك إلى مطار ليمون” بشرق البلاد.

واضاف المسؤول في تسجيل فيديو نشرته وزارته إن “خمسة مواطنين جنسيتهم ألمانية هم على متن الطائرة”.

وتابع أن “الطائرة فقدت الاتصال ببرج المراقبة بالقرب من لا بارا دي باريسمينا في منطقة البحر الكاريبي بكوستاريكا وقمنا على الفور بتفعيل البروتوكول الداخلي” لتحديد موقعها.

وأوضح أن الطائرة فقدت عند الساعة 18,00 الجمعة (السبت 00,00 ت غ).

وقال وزير الأمن العام إنه تم تعليق عمليات البحث بعد ساعات قليلة بسبب الليل و”سوء الأحوال الجوية” وستستأنف السبت.

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