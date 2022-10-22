أعضاء بمجلس جماعة مكناس بين مطرقة قلة التجربة وسندان الارتجالية

هبة بريس

منذ تاريخ تشكيل المجلس الجماعي لمدينة مكناس الحالي والرأي العام المكناسي يأمل خيرا في أعضائه وفي تشكلته خصوصا وأن مدينة مكناس تعاني من إكراهات اقتصادية واجتماعية وأزمات حقيقية تتمظهر في الكثير من السلوكات اليومية منها البناء العشوائي وفوضى النقل السري وسوء تنظيم الباعة الجائلين وارتفاع منسوب الجريمة وتوسّع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية.

غير أن هذا الأمل سرعان ما تبخر وتبدد وخابت معه أمل المجتمع المكناسي، إذ أن العديد من الملاحظين والمتتبعين للشأن المكناسي يعتبرون الأسلوب الذي دشّن به الأعضاء الجدد المقاطعين لدورات المجلس ولهموم الساكنة التي صوتت عليهم يظهر عملهم بالفاشل والغير الموفق وبالارتجالي، وهو أسلوب ينذر بأن مدينة العاصمةةالاسماعيلية مقبلة على أيام عصيبة ستتأجج معها احتقانات اجتماعية نحن في غنى عنها.

ذات الملاحظون يؤكدون أن أعضاء المجلس خلال هذه المدة القصيرة أبانوا بشكل جلي عن فشلهم الذريع في تدبير ملفات مكناس التي تحمل إلا الإسم في الملفات الاجتماعية والخدماتية وأبانوا عن افتقارهم لفنون التدبير الجماعي وأبانو عن ضعف شخصيتهم وأن مدينة مكناس أكبر بكثير من حجمهم والساكنة ساخطة على الوضع الرئيس الذي يحاربونه ليس بيده العصا السحرية الكل بيد الأعضاء ووعودهم للساكنة الرئيس يبقى عضو كباقي الأعضاء .

ليبقى السؤال مطروحا..؟ هل حالة الركود التي تعيشها مكناس سببها الرئيس بحاجي أم من عمروا و هم من يقوموا بجنيه أنواع الابتزاز و الضغط

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