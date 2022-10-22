ميسي: أتمنى إعادة مسيرتي مجددًا

هبة بريس - وكالات

أكد ليونيل ميسي قائد الأرجنتين أن منتخب بلاده لا يخشى أي منافس في كأس العالم لكرة القدم، لكنه حث الجماهير على الهدوء قبل البطولة التي تنطلق بعد أقل من شهر.

وقال ميسي لموقع (ديريكتيفي سبورتس): اليوم نعمل بشكل جيد، والجماهير متحمسة وتعتقد أننا سنعود بالكأس، لكن الأمر ليس كذلك.

وأضاف: كأس العالم مسابقة صعبة للغاية. يجب أن تحدث العديد من الأشياء (للفوز بها) وليس فقط بفعل أشياء جيدة. الكثير من الأمور قد تجعلنا خارج البطولة، كما أن هناك منتخبات أخرى لديها نفس رغبتنا (في الفوز باللقب) وتبلى بلاء حسنا.

وشدد مهاجم باريس سان جيرمان: نحن متحمسون، وسنقاتل، لسنا خائفين من أحد لأننا على استعداد لمواجهة أي فريق، لكن براحة بال.

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