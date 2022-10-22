أمن سطات يوقف شخصين تورطا في سرقة وكالة “تسهيلات”

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، يوم أمس الجمعة 21 أكتوبر الجاري، من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 20 و24 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض من داخل وكالة لتسديد الفواتير.

وكان المشتبه فيهما قد أقدما، بداية الأسبوع الجاري، على ارتكاب عملية للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض من داخل وكالة لتسديد الفواتير بمدينة سطات، حيث تمكنا من الاستيلاء على مبلغ مالي وعدد من بطائق التعبئة الهاتفية، وذلك قبل أن تقود الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية إلى تحديد هويتيهما وتوقيفهما يوم أمس الجمعة.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز دراجة نارية وهواتف محمولة، فضلا عن مبلغ مالي وبطائق للتعبئة الهاتفية يشتبه في كونها من بين متحصلات هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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