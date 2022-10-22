طقس السبت.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2022-10-22 / 09:12
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية، وشمال المنطقة الشرقية وجنوب البلاد.

وستتشكل كتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل، فيما ستهب رياح قوية نوعا ما بمرتفعات الأطلس وشرق الأقاليم الجنوبية، مع تناثر حبات من الغبار محليا جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 08 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 20 و 25 درجة بداخل سوس، وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 14 و21 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار بعض الانخفاض بالمناطق الشرقية والوسطى.

أما البحر فسيكون هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وعلى طول سواحل المحيط الأطلسي.

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