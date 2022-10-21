لقاء سنوي مرتقب لمجموعة الدراسات والأبحاث حول البحر الأبيض المتوسط

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عقدت مجموعة الدراسات والأبحاث حول البحر الأبيض المتوسط اجتماعها العادي تحت إشراف رئيسها الأستاذ حبيب المالكي، وذلك يوم الاثنين 17 أكتوبر الجاري، بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الخامس – أكدال بالرباط.

وفي مستهل هذا الاجتماع، قدم حبيب المالكي التوجهات الكبرى للمحاور المتعلقة ببرنامج العمل المتوقع برسم الفصل الرابع من سنة 2022 وبداية سنة 2023. وأكد رئيس مجموعة الدراسات والأبحاث حول البحر الأبيض المتوسط أن هذه التوجهات تستهدف تعميق المعارف وتنويع المقاربات لمعالجة الإشكالات ذات الصلة بالمنطقة المتوسطية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

على إثر ذلك، صادق أعضاء مجموعة الدراسات والأبحاث حول البحر الأبيض المتوسط على المحاور الأساسية لمختلف الأنشطة العلمية والجامعية المزمع تنظيمها خلال المرحلة المقبلة. ويتعلق الأمر بالأنشطة التالية:

تنظيم اللقاء السنوي لمجموعة الدراسات والأبحاث حول البحر الأبيض المتوسط بشراكة مع المؤسسة الألمانية هانس سايدل، يوم 25 نونبر 2022 حول موضوع: “البحر الأبيض المتوسط والرهانات الجيو- سياسية الجديدة”. ويتمحور هذا اللقاء السنوي حول ثلاثة محاور هي: الرهانات الجيو- سياسية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، والأزمات السياسية بالمنطقة المتوسطية ومحيطها، والشراكة جنوب – جنوب في علاقتها بالسياسات الترابية المتجددة.

إعطاء الانطلاقة لأنشطة “الكرسي الجامعي حول الدراسات المتوسطية” الذي تم إحداثه بشراكة مع جامعة محمد الخامس بالرباط من أجل خلق فضاء منفتح ومتعدد لمساهمة الخبراء والباحثين من مختلف المجالات في التفكير الجماعي حول حال ومآل المنطقة المتوسطية.

برمجة سلسلة من المحاضرات حوب مواضيع ترتبط بقضايا البحر الأبيض المتوسط، والتي سيتم تنشيطها من طرف خبراء وباحثين وأساتذة جامعيين لفائدة طلبة مختلف الشعب الجامعية (الماستر والدكتوراه) المعنية بالدراسات والأبحاث المتوسطية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الخامس – أكدال.

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