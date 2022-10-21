ق_طعتها ووضعتها في حقيبة.. ق_اتلة طفلتها في قبضة أمن إنزكان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن انزكان بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، زوال اليوم الجمعة 21 أكتوبر الجاري، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالقتل العمد في حق طفلتها البالغة من العمر أربع سنوات مع إخفاء معالم الجريمة.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة إنزكان قد باشرت، زوال يوم أمس الخميس، إجراءات معاينة جثة الطفلة الضحية التي عثر عليها داخل حقيبة بحديقة عمومية بحي الدشيرة، قبل أن تقود الأبحاث الميدانية المدعومة بالخبرات التقنية إلى تحديد هوية والدتها باعتبارها المشتبه فيها الرئيسية وتوقيفها زوال اليوم الجمعة بمدينة إنزكان.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى إقدام المشتبه فيها على وضع حد لحياة الطفلة التي أنجبتها خارج إطار الزواج، باستعمال مبيد حشرات، قبل أن تعمد إلى إخفاء جثتها عبر وضعها داخل حقيبة للسفر والتخلص منها بالحديقة العمومية التي تم العثور عليها فيها.

وقد تم وضع المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات والخلفيات الحقيقية المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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