مكافحة غسل الأموال..المغرب ضمن “اللائحة الرمادية “

2022-10-21 / 21:36
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هبة بريس _ الرباط

ابقى التصنيف الجديد لمجموعة العمل الدولية المالية المعروفة اختصارا ب ” GAFI” في اللائحة الرمادية لجرائم غسل الأموال.

ورغم أن المجموعة أثنت على الجهود التي يبذلها المغرب في مجال محاربة غسيل الأموال، إلا أنها أكدت أنها بحاجة لزيارة على الأرض للتحقق من مدى تطبيق التشريعات الجديدة التي صادق عليها المغرب والتزاماته في هذا المجال.

وبهذا القرار يبقى المغرب مصنفا ضمن اللائحة الرمادية للدول التي تخضع للمراقبة من طرف مجموعة العمل المالي الدولي، والتي منحته مهلة سنة لتقديم تقرير المتابعة المعززة في الاجتماع المقبل للمجموعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المقرر انعقاده في شهر ماي 2023.

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