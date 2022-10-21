استدعاء ترامب للشهادة أمام لجنة التحقيق بهجوم الكابيتول

هبة بريس _ وكالات

أعلن رئيس لجنة التحقيق في أحداث الهجوم على مبنى الكونغرس بيني طومسون أنه أصدر مذكرة استدعاء للرئيس السابق دونالد ترامب للشهادة تحت القسم في 14 نوفمبر المقبل.

وأرسل طومسون هذا الاستدعاء إلى محامي ترامب بعد تصويت أعضاء اللجنة التسعة لمثول الرئيس السابق أمام أعضاء اللجنة في مجلس النواب.

وأمرت اللجنة ترامب أيضا بأن يبرز سلسلة وثائق قبل الرابع من نوفمبر بينها تقرير عن كل الاتصالات التي أجراها في السادس من يناير 2021.

وتتهم اللجنة رسميا ترامب بالعمل على إلغاء الانتخابات الرئاسية السابقة وعرقلة انتقال السلطة الديمقراطي، وهو ما نتج عنه اقتحام الكونغرس يوم السادس من يناير من العام الماضي.

وبعد وقت قصير على مخاطبة ترامب أنصاره، في السادس من يناير، نزل حشد يرفع أعلاما كتب عليها “ترامب 2020” إلى حديقة ناشونال مول وصولا إلى مقر الكونغرس الأميركي. واقتحم المئات منهم مبنى الكابيتول.

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