المغرب / فرنسا واسبانيا القادمة ..أرقام أكبر من القطيعة

هبة بريس _ الرباط

في خضم تغير خريطة العلاقات الدولية في العديد من مناطق العالم، تسود حالة من الفتور بين باريس والرباط، في ظل تساؤلات بشأن انعكاسات استمرار الوضع الراهن

ورغم الحديث عن الفتور الذي يسود العلاقات المغربية الفرنسية فالارقام تبقى اكبر عنوان للعلاقات التاريخية التي تجمع الرباط بباريس

فمنذ عام 2012 إلى عام 2019، حافظت فرنسا على المرتبة الثانية في قائمة موردي المغرب، حيث زادت الواردات من المغرب بنسبة 70.5%، والصادرات إلى المغرب بنسبة 18.3%.

بلغت حصة فرنسا في السوق المغربي 12.2%، خلف إسبانيا التي تحظى بنسبة 15.6%. وحافظت فرنسا على تصدّرها قائمة المستثمرين الأجانب في المغرب حتى 2019، ولا سيما في قطاع الخدمات.

بلغت حصة فرنسا 35% أي 10.8 مليارات يورو من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة المغربية في عام 2019. وتتصدر المغرب قائمة وجهات الاستثمارات الفرنسية في القارة الأفريقية، بنحو 950 فرعا للمنشآت الفرنسية في المغرب.

وفي غشت 2020، احتلت إسبانيا المرتبة الأولى من بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث الصادرات إلى المغرب خلال النصف الأول من العام، بنسبة تمثل 35.2%، متبوعة بفرنسا بنسبة 23.2%، ثم ألمانيا بنسبة 9.5%، وإيطاليا بنسبة 8.3%، حسب ما أعلنه مكتب الاقتصاد والتجارة الإسباني.

كما تصدرت إسبانيا مؤشر الواردات من المغرب، بنسبة 40.1%، متبوعة بفرنسا بنسبة 31.3%، ثم إيطاليا بنسبة 5.8%، فهولندا بنسبة 5.1%.

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