المغرب / فرنسا واسبانيا القادمة ..أرقام أكبر من القطيعة

2022-10-21 / 19:15
0
هبة بريس _ الرباط

في خضم تغير خريطة العلاقات الدولية في العديد من مناطق العالم، تسود حالة من الفتور بين باريس والرباط، في ظل تساؤلات بشأن انعكاسات استمرار الوضع الراهن

ورغم الحديث عن الفتور الذي يسود العلاقات المغربية الفرنسية فالارقام تبقى اكبر عنوان للعلاقات التاريخية التي تجمع الرباط بباريس

فمنذ عام 2012 إلى عام 2019، حافظت فرنسا على المرتبة الثانية في قائمة موردي المغرب، حيث زادت الواردات من المغرب بنسبة 70.5%، والصادرات إلى المغرب بنسبة 18.3%.

بلغت حصة فرنسا في السوق المغربي 12.2%، خلف إسبانيا التي تحظى بنسبة 15.6%. وحافظت فرنسا على تصدّرها قائمة المستثمرين الأجانب في المغرب حتى 2019، ولا سيما في قطاع الخدمات.

بلغت حصة فرنسا 35% أي 10.8 مليارات يورو من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة المغربية في عام 2019. وتتصدر المغرب قائمة وجهات الاستثمارات الفرنسية في القارة الأفريقية، بنحو 950 فرعا للمنشآت الفرنسية في المغرب.

وفي غشت 2020، احتلت إسبانيا المرتبة الأولى من بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث الصادرات إلى المغرب خلال النصف الأول من العام، بنسبة تمثل 35.2%، متبوعة بفرنسا بنسبة 23.2%، ثم ألمانيا بنسبة 9.5%، وإيطاليا بنسبة 8.3%، حسب ما أعلنه مكتب الاقتصاد والتجارة الإسباني.

كما تصدرت إسبانيا مؤشر الواردات من المغرب، بنسبة 40.1%، متبوعة بفرنسا بنسبة 31.3%، ثم إيطاليا بنسبة 5.8%، فهولندا بنسبة 5.1%.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ضبط وثائق سرية في حيازة ترامب تتعلق بإيران والصين

ضبط وثائق سرية في حيازة ترامب تتعلق بإيران والصين

2022-10-21 / 20:40
Photo of جورجيا ميلوني رئيسة لوزراء إيطاليا في سابقة تاريخية

جورجيا ميلوني رئيسة لوزراء إيطاليا في سابقة تاريخية

2022-10-21 / 20:29
Photo of استدعاء ترامب للشهادة أمام لجنة التحقيق بهجوم الكابيتول

استدعاء ترامب للشهادة أمام لجنة التحقيق بهجوم الكابيتول

2022-10-21 / 20:24
Photo of تونس.. توقيف 8 أشخاص بشبهة الانتماء لتنظيم إرهابي

تونس.. توقيف 8 أشخاص بشبهة الانتماء لتنظيم إرهابي

2022-10-21 / 20:16
Photo of النقاط الرئيسية في الاتفاق الليبي بالرباط

النقاط الرئيسية في الاتفاق الليبي بالرباط

2022-10-21 / 20:09
Photo of محلل : فرنسا تبقي على الغموض والازدواجية في ملف ” الصحراء “

محلل : فرنسا تبقي على الغموض والازدواجية في ملف…

2022-10-21 / 19:06
Photo of الحكم على مستشار ترامب السابق بالسجن أربعة أشهر وغرامة

الحكم على مستشار ترامب السابق بالسجن أربعة أشهر وغرامة

2022-10-21 / 18:50
Photo of نائبة بالبرلمان الأوروبي تدين انتهاك حقوق الإنسان في الجزائر

نائبة بالبرلمان الأوروبي تدين انتهاك حقوق الإنسان في الجزائر

2022-10-21 / 18:41
Photo of “فرانس تيميرمانس”..الاتحاد الأوروبي يرغب في أن يكون شريكا للمغرب

“فرانس تيميرمانس”..الاتحاد الأوروبي يرغب في أن يكون شريكا للمغرب

2022-10-18 / 21:49
Photo of المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يفتتح مشاركته في بطولة شمال إفريقيا بمواجهة تونس

المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يفتتح مشاركته في…

2022-10-17 / 11:38

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق