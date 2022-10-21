محلل : فرنسا تبقي على الغموض والازدواجية في ملف ” الصحراء “

2022-10-21 / 19:06
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هبة بريس _ الرباط

في خضم تغير خريطة العلاقات الدولية في العديد من مناطق العالم، تسود حالة من الفتور بين باريس والرباط، في ظل تساؤلات بشأن انعكاسات استمرار الوضع الراهن

في الإطار قال بلال التليدي المحلل السياسي “إن البرود في العلاقات بين المغرب وفرنسا مستمر منذ نحو عام، مع بداية أزمة تخفيض التأشيرات للدول المغاربية ”

وأضاف أن ” أزمة الطاقة الحالية دفعت فرنسا للاستثمار أكثر في إعادة تعريف خط التوازن الاستراتيجي للعلاقات مع الدول المغاربية، وأنها اتجهت إلى مقايضة بين جزء من الإقرار بالمسؤولية عن “ملف الذاكرة” الجزائرية، مقابل زيادة الإمدادات الطاقة عبر إيطاليا”

ولفت إلى أن المقايضة الإقليمية تتمثل في بقاء فرنسا على خط الغموض بشأن “قضية الصحراء” مقابل تفاهمات على مستوى الملف الليبي وكذلك بشأن النفوذ الفرنسي في مالي.

وأوضح أن المغرب ينظر للسياسة الفرنسية منذ نحو سنة بأنها تبقي على الغموض والازدواجية بفعل ضغط الحاجة لإمدادات الطاقة يقول _ التليدي لوكارة سبونتيك _

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‫11 تعليقات

  1. فرنسا استنزفت المغرب اكثر من قرن ولازالت تستنزفه حتى الان ومن الواجب التصدي لها وان يكون موقفها واضحًا اتجاه قضيتنا العادلة

  2. يجب القطع تدريجيا مع اللغة الفرنسية خاصة في الإدارة العمومية والتعليم . واستبدالها باللغة الإنجليزية.

  4. الصحراء مغربية احب من احب وكره من كره وبالصحراء يتميز العدو من الصديق

  9. فرانسا مندو عهد الحماية تريداضعاف المملكة المغربية العدو الودود للمغرب هي فرنسا

  10. وجب إسقاط اللغة الفرنسية اللعينة أولا وتعويضها باللغة الإنجليزية حيث أن اللغة الفرنسية أصبحت ضعيفة في التواصل وفي الإقتصاد مقارنتا مع الإنجليزية.

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