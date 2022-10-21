الحكم على مستشار ترامب السابق بالسجن أربعة أشهر وغرامة

2022-10-21 / 18:50
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هبة بريس _ وكالات

ذكرت شبكة NBC، أن محكمة أمريكية حكمت على ستيف بانون مستشار الرئيس السابق دونالد ترامب بالسجن 4 أشهر بتهمة ازدراء الكونغرس، ورفضه الإدلاء بشهادته حول اقتحام مبنى الكابيتول.

وقالت الشبكة في تقريرها “صدر حكم على بانون بالسجن لمدة أربعة أشهر، وبدفع غرامة قدرها 6.5 ألف دولار”.

وتم تقديم بانون للمحاكمة، لرفضه المثول أمام لجنة برلمانية مكلفة بالتحقيق في أحداث 6 يناير، وامتناعه عن الحضور لتقديم إفادته بناء على الاستدعاء.

ويُعتبر بانون المرجع الايديولوجي الرئيسي للرئيس السابق ترامب.

في 6 يناير 2021، اقتحم حشد من أنصار ترامب مبنى الكونجرس في محاولة لعرقلة الموافقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن

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