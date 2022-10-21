الجزائر تضاعف ميزانيتها العسكرية وخوف من القفزة التكنولوجية للجيش المغربي
تطرق موقع قناة TV5 Monde الفرنسي لسياق ودلالة مضاعفة الجزائر ميزانيتها العسكرية للعام المقبل (2023) وبشكل غير مسبوق.
وسجل الموقع أنه منذ عام 2004 بلغ متوسط الميزانية العسكرية الجزائرية حوالي10 مليارات دولار في السنة، لكن حكومة الرئيس عبد المجيد تبون قررت مضاعفة ميزانية الجيش للعام المقبل لتزيد عن 22 مليار دولار،
ويشير الموقع أن ميزانية المغرب لعام 2022، والتي ركزت على إجراءات الانتعاش الاقتصادي، تميزت بارتفاع حاد في الإنفاق العسكري، فلأول مرة في تاريخ المملكة، تجاوزت ميزانية القوات المسلحة حاجز الـ 50 مليار درهم، أي أكثر من 4.3 مليار دولار.
ويضيف الموقع أن المغرب زود نفسه بطائرات بدون طيار وصواريخ من تركيا والصين. وأصبحت تل أبيب أيضًا موردًا للأسلحة للملكة. وستشتري الرباط في هذا الإطار نظامSkylock Dome الإسرائيلي من شركةSkylock Systems ، وهو مصمم لرصد الطائرات بدون طيار وتحييدها.
وبحسب الموقع يبدو أن الجيش الجزائري قلق بشأن القفزة التكنولوجية التي حققها الجيش المغربي.
14 تعليقات
Mais vous prenez les gents pour des cons
Essayer de dire la vérité
مجرد تساؤل.
لماذا ضاعفت الجزائر ميزانية الجيش !!!؟؟؟
بما أن جزء كبير من هذه الميزانية سيصُب في خزينة روسيا كون الجزائر تشتري أكثر من 95% من سلاحها من موسكو، فذلك يعتبر الرد الرسمي، الواضح والصريح الذي كان ينتظره الجميع على مسعى البرلمانيين الأمريكيين لتفعيل قانون “CAASTA” ضد الجزائر.
مفاده أن الجزائر سيدة في قراراتها، ليست محمية لأحد، لا تخضع لإملاءات أحد ولا تخشى تهديدات أحد.
قال الرئيس الجزائري في أحد لقاءاته مع وسائل إعلام محلية: ” الجزائر أكبر من أن تكون تحت حماية أو جناح أحد”.
ليس شراء الاسلحة مقياس للقوة بل اهدار للمال العام لان الدول القوية باقتصادها و بصناعة الأسلحة
تتضاعف الميزانية الدفاعية كلما تضاعفت التهديدات …..
بينما الشباب ييهاجرون لأوروبا من اجل لقمةالعيش
لأجل إرضاء قوى الإستعمار وشراء الدمم وتفقير الشعب الجزائري رغم غناه ويبقي السؤال إلي متي سيظل هدا العبث
الشعب يموت في البحر حسبنا الله ونعم الوكيل
كان من الأحسن زيادة ميزانية الحليب والسميد تتحسن ظروف المواطن الجزايري
الدول التي تصرف على امنها بهذه الطريقة هي في الحقيقة دول هشة وغير امنة البلدان القوية هي التي تصرف على التعليم والصحة والخدمات وهنا يكمن الفرق بين دول الاستبداد والدول الديموقراطية
لماذا لا تذهب هذه المليارات للصحة والتعليم والزراعة وهي اهم مقومات حياة الشعوب
القوة لمن يصنع وليس لمن يشتري بأموال الريع البترولي
التسلح لايفيد اي دوله عربيه المستفيد الاول هو من يبيع السلاح لكل طرفين اغبياء العرب نحن اخوه فكر جيدا في الموضوع …
والشعب فقير
بصراحة العالم داخل على أيام سود و من لم يجهز نفسه بالسلاح ستأكله الذئاب