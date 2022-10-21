المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يفوز على الجزائر في بطولة شمال إفريقيا

2022-10-21 / 17:29
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هبة بريس _ رياضة

تمكن عصر اليوم، المنتخب المغربي لكرة القدم أقل من 20 سنة من الفوز على نظيره الجزائري بهدفين لصفر.

المباراة التي أجريت بملعب السويس بمصر، تدخل في إطار الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة المؤهلة لكأس إفريقيا.

و تمكن أشبال الأطلس من تسجيل الهدف الأول في الشوط الاول قبل أن تتمكن العناصر الوطنية من إضافة هدف الأمان في آخر ثواني اللقاء.

و بهذا الفوز يتصدر المنتخب المغربي ترتيب البطولة بأربع نقاط بعد أن تعادل في المباراة الأولى أمام المنتخب التونسي.

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