بنسعيد: الوزارة جاهزة لتنظيم الدورة 13 من مهرجان المسرح العربي

هبة بريس

أكد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل جاهزية وزارة الثقافة وكوادرها بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية والفرق المسرحية، لإنجاز الدورة الثالثة عشرة من مهرجان المسرح العربي في مدينة الدار البيضاء خلال الفترة من العاشر إلى السادس عشر من يناير 2023، على أكمل وجه.

وأوضح بلاغ للهيئة العربية للمسرح، التي يوجد مقرها في أبوظبي، أن بنسعيد ذكر خلال لقائه بإسماعيل عبد الله أمين عام الهيئة العربية للمسرح، أن الوزارة والهيئة تمضيان يداً بيد واثقين لتنظيم دورة فارقة تليق بالمغرب والمسرح العربيين وتليق بطموحات المسرحيين للارتقاء بالمنتوج المسرحي وحراكه الفكري والفني إلى مديات أجمل وأفضل، مبرزا أن الوزارة بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية والولائية والمديريات الجهوية تعمل بكل طاقتها لتعطي للدورة ألقاً خاصاً في وطن يقف الإبداع في صفوفه المتقدمة ليرسم صورة الغد الأفضل.

وشدد الوزير على أهمية برامج التدريب التي سينظمها المهرجان لصالح فئات الشباب المسرحي، مشيرا إلى أن الوزارة ستفعل المسرح المغربي على امتداد التراب الوطني في إطار انعقاد المهرجان، احتفاء وتقديراً وتأكيدا على الارتباط الوثيق بين المسرح المغربي وعمقه العربي.

من جانبه، يضيف البلاغ، ثمن الأمين العام للهيئة العربية للمسرح الروح العالية والإيجابية التي تسود العمل المشترك مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والتي تبشر ما يزيد على خمسمئة مسرحي من المغرب وباقي الدول العربية، أن الدار البيضاء، عروس المدن المغربية، ستكون حاضنة تمنحهم إبداعًا على إبداعهم، مضيفا أن هذه الدورة ستشهد مستوى رفيعاً من التنافس بين العروض التي ستقوم لجنة عربية بانتقائها، إضافة إلى مستوى غير مسبوق فكرياً حيث يعتبر المؤتمر الفكري في الدورة 13 أكبر مؤتمر يخصص لمسرح البلد المضيف، وذلك تقديراً من الهيئة لموقع ومستوى المسرح المغربي ومفكريه.

كما أكد الأمين العام أن الهيئة العربية للمسرح والتي ستكرم عشرة مبدعين من قامات المسرح المغربي، تنتظر من الوزارة تحديد اسماء المكرمين والذين سيكونون نجوماً تسطع في سماء المهرجان.

وسيشهد المهرجان اصدار اثني عشر كتابا حول المسرح المغربي، وهو رقم لم تصل إليه إصدارات أي دورة سابقة، وأكد اسماعيل عبد الله أن “هذه الكتب هي هدية لإثراء المكتبة المسرحية المغربية والعربية”.

وستشهد الدورة ندوة محكمة للمرحلة النهائية من المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي المخصصة للشباب حتى سن الأربعين والتي ستنظم في رحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن مسيك.

حضر اللقاء مدير الإدارة العامة في الهيئة ناصر آل علي، ومحمد بنيعقوب مدير الفنون بوزارة الشباب والثقافة والتواصل ومحمد بنحساين مدير المسرح الوطني محمد الخامس.

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