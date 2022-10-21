تعزية في وفاة الزميل المصور الصحفي “محمد بادي”

هبة بريس

بقلوب مؤمنة ومطمئنة وراضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله الزميل المصور الصحافي ”محمد بادي“ صبيحة يوم أمس الخميس، بإحدى المصحات الخاصة بمدينة أكادير بعد وعكة صحية حادة ألمت به.

وعُرف عن الزميل “محمد بادي” تحليه بالأخلاق والخصال الحميدة وتفانيه المستمر في العمل، ووقوفه الدائم إلى جانب المستضعفين والمواطن البسيط عبر تغطيته لمجموعة من الوقفات الاحتجاجية بمدينتي العيون والداخلة وباقي المناطق المجاورة.

وبهذه المناسبة الأليمة والحزينة تتقدم جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية بخالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الفقيد، وجميع أفراد العائلة، راجيين من العلي القدير أن يشمله برحمته الواسعة وأن يبدله دارًا خيرًا مِن دارِه وأهلًا خيرًا مِن أهلِه وأن يدخله الجنَّةَ ويقيه مِن النَّارِ ومِن عذابِ القبرِ.

(اللَّهمَّ اغفِرْ له وارحَمْه واعفُ عنه وأكرِمْ منزلَه وأوسِعْ مُدخَلَه واغسِلْه بالماءِ والثَّلجِ والبَردِ ونقِّه مِن الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ مِن الدَّنسِ وأبدِلْه بدارِه دارًا خيرًا مِن دارِه وأهلًا خيرًا مِن أهلِه وزوجةً خيرًا مِن زوجتِه وأدخِلْه الجنَّةَ وأعِذْه مِن النَّارِ ومِن عذابِ القبرِ).

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