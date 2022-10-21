اليمن تجدد دعمها “الثابت” للوحدة الترابية للمغرب

2022-10-21 / 09:43
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هبة بريس

جددت اليمن، بنيويورك، موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولمغربية الصحراء، في إطار القرارات الأممية ذات الصلة.

وفي كلمته أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز ممثل اليمن أن حكومة بلاده تشيد بالجهود “الحثيثة” التي تبذلها المملكة المغربية الشقيقة، للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم وتوافقي لقضية الصحراء.

كما أشاد بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى تسهيل إعادة إطلاق العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم لهذا النزاع الإقليمي، على أساس من التوافق وتطبيقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

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