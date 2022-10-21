إيطاليا: حادثة شغل تودي بحياة مهاجر مغربي ضواحي كريمونا

عبد اللطيف الباز - هبة بريس

لقي مهاجر مغربي، عامل بناء مصرعه، بعدما وقعت عليه صحيفة اسمنتية داخل الورش الذي كان يشتغل فيه.

وحسب مصادر الجريدة فإن الضحية المدعو قيد حياته( م ذ )، والبالغ من العمر 50 سنة، كان يعمل بشركة بنواحي مدينة كريمونا شمال إيطاليا.

ووفق المصدر ذاته الحادثة التي لم تترك مجالا لإنقاذه بالرغم من سرعة تدخل فرق الإنقاذ بكل تلاوينها بعد سحقه بواسطة لوح خرساني.

ومباشرة بعد إشعارها بالحادثة، انتقلت السلطات الإيطالية وباشرت التحقيق في الحادثة لكشف حيثياتها، التي اشرفت على نقل جثة الضحية الى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي الكفيل تحت إشراف المدعي العام.

الضحية المغربي خلف حزنا شديدا داخل نفوس أفراد الجالية حيت كان وجها مألوفا لذين تلقوا خبر وفاته بالمفاجأة .

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