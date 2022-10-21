جريمة قت-ل بشعة تهز كلميم.. والأمن يكشف التفاصيل

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة كلميم، مساء أمس الخميس 20 أكتوبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم سيدة وشقيقها، تتراوح أعمارهم ما بين 27 و43 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالقتل العمد والتمثيل بجثة.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة كلميم قد فتحت بحثا قضائيا، نهاية الأسبوع المنصرم، على خلفية اكتشاف جثة سيدة تحمل آثارا لحروق بمنطقة خلاء بالمدينة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في التخطيط والتحريض والتنفيذ المادي لهذه الجريمة.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه الرئيسي على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية والتمثيل بجثة الضحية، بتحريض من باقي المشتبه فيهم بسبب خلافات شخصية، وذلك مقابل مبالغ مالية لتنفيذ هذه الجريمة.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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