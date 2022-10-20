ليفاندوفسكي يعيد برشلونة لسكة الانتصارات

هبة بريس _ وكالات

قاد المهاجم الدولي البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، فريقه برشلونة إلى نفض غبار خسارته الكلاسيكو واستعادة سكة الانتصارات بثنائية في الفوز على ضيفه فياريال 3-صفر الخميس، في ختام المرحلة العاشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وسجل ليفاندوفسكي ثنائيته في الدقيقتين 31 و35 رافعا رصيده إلى 11 هدفا في صدارة لائحة الهدافين، وأضاف أنسو فاتي الثالث (38).

وهو الفوز الأول لبرشلونة بعد تعادل مخيب أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي (3-3) في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وخسارة قاسية أمام مضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب في الكلاسيكو (1-3)، والثامن له في الليغا.

وعزز برشلونة موقعه في المركز الثاني معيدا الفارق إلى ثلاث نقاط بينه وبين النادي الملكي، قبل استضافته أتلتيك بلباو الأحد في المرحلة الحادية عشرة، ورحلته الحاسمة إلى ميونيخ لمواجهة بايرن الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة من المسابقة القارية العريقة.

وأجرى مدرب برشلونة تشافي هرنانديس خمسة تغييرات على التشكيلة التي سقطت أمام ريال مدريد، فدفع بماركوس ألونسو وأنسو فاتي وفيران توريس وغافي والمخضرم جوردي ألبا على حساب إيريك غارسيا والبرازيلي رافينيا والفرنسي عثمان ديمبيليه والقائد سيرجيو بوسكتس وأليخاندرو بالدي.

ووقف فياريال ندا أمام المد الهجومي للنادي الكاتالوني لمدة 30 دقيقة قبل أن ينهار وتستقبل شباكه ثلاثة أهداف في سبع دقائق.

ونجح ليفاندوفسكي في افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة عرضية من ألبا داخل المنطقة فتلاعب بمدافعين بلمسة رائعة بكعب قدمه اليمنى قبل أن يسددها زاحفة بالقدم ذاته داخل المرمى (31).

وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني عندما تلقى كرة من غافي فتلاعب بأحد المدافعين وسددها قوية بيمناه من خارج المنطقة في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الأرجنتيني خيرونيمو رويي (35).

وعزز فاتي تقدم النادي الكاتالوني عقب مجهود فردي رائع لفيران توريس داخل المنطقة وتمريرة زاحفة أمام المرمى لزميله فتابعها بيسراه ويمناه ارتطمت بالقائم الأيسر وارتدت اليه ليتابعها بكعب قدمه اليسرى داخل المرمى الخالي (39).

وتابع برشلونة أفضليته في الشوط الثاني دون أن ينجح في التعزيز على الرغم من دخول ديميبيليه ورافينيا

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