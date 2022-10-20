القضاء الإسباني يوافق على ترحيل مغربي متهم بأنه ” سلفي متشدد “

2022-10-20 / 21:22
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هبة بريس

أعلن القضاء الإسباني، الخميس، أنه وافق على ترحيل المغربي، محمد سعيد البدوي، المتهم بأنه “أحد المراجع الرئيسية للسلفية الأكثر تشددا” في إسبانيا.

والمغربي البالغ 40 عاما الذي اعتقل الثلاثاء في كاتالونيا شمال شرق البلاد “نُقل إلى مدريد ليُرحّل الخميس، بحسب ما أعلنت المحكمة العليا في قرار مؤرخ الأربعاء وتم نشره الخميس رافضة بذلك استئنافا قدمه المتهم.

وأوضحت المحكمة أنها توافق على ترحيله بسبب “مشاركته في أنشطة تهدد الأمن القومي” و”النظام العام”.

وتعتبر الشرطة الإسبانية محمد سعيد البدوي “أحد المراجع الرئيسية في إسبانيا للسلفية الأكثر تشددا التي يدعو لها، وله تأثير أدى إلى زيادة التطرف في منطقة تراغونا” في كاتالونيا “منذ قدومه” إليها.

كما تتهمه “باستغلال.. هشاشة قصّر غير مصحوبين بذويهم أغلبهم من أصل مغربي” من أجل “تلقينهم مبادئ السلفية الأكثر تشددا” من خلال “نشر أفكار متطرفة مؤيدة للجهاديين”، وفق المحكمة.

محمد سعيد البدوي شخصية عامة في منطقته وهو رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الجالية المسلمة (أديدكوم) التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة ريوس، ويقدم نفسه على أنه “ناشط اجتماعي” وناشط مناهض للعنصرية.

استقر البدوي في كاتالونيا منذ نحو 30 عاما وأعرب رسميا عن رفضه التهم الموجهة له منذ الإخطار الأول بإجراء الترحيل في أغسطس.

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‫9 تعليقات

  8. نتمنى له الهداية ولغيره ومرحبا به في بلده الام ان كان لا يريد المساس بالاخرين..

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