بوريطة : استقبال جنوب إفريقيا لزعيم البوليساريو “بهرجة وصخب”

2022-10-20 / 20:51
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هبة بريس _ الرباط

وصف وزير الخارجية ناصر بوريطة، الخميس، استقبال جنوب إفريقيا لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي بـ”البهرجة والصخب”.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك بالعاصمة الرباط عقده بوريطة مع نظيرته البلجيكية حجة لحبيب في زيارة رسمية تجريها إلى المغرب.

وقال بوريطة: ” تابعنا البهرجة والصخب والسينما التي كانت في بريتوريا (بجنوب إفريقيا) في اليومين الماضيين”.

وأوضح بوريطة ان المغرب سيستمر في الدفاع عن مصالحه خصوصا أن هذا (الاستقبال) يسيء للعلاقات الثنائية خاصة في بعض الجوانب الاقتصادية”.

وأضاف: “لا يمكن للشركات الجنوب إفريقية أن تجني الأرباح داخل البلاد وتستمر في مشاهدة ماذا تعمل بلادها”.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، إن بلادها “تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب عام 2007 مجهود جاد وذو مصداقية للمغرب وأساس جيد لحل مقبول”.

وذكرت لحبيب أن “بلجيكا تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كل الأطراف”.

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تعليق واحد

  1. مامعنى مقبول من جميع الأطراف اليست،الصحراء في مغربها،نحن لايهمنا،الأطراف مادمنا ندافع،عن الوحدة الترابية للمملكة،الشريفة من طنجة إلى الكويرة لااحب ان اسمع كلمة أطراف من اي كان

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