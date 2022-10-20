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أكسيوس: السعودية ضغطت على دول عربية لدعم قرار “أوبك+”

2022-10-20 / 20:39
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هبة بريس _ متابعة

كشف موقع “أكسيوس”، أن السعودية ضغطت على دول عربية لدعم تخفيض إنتاج النفط خلال اجتماع “أوبك+”، وهو القرار الذي أغضب واشنطن وحملها على اتهام السعودية بالتواطؤ مع روسيا.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي سابق ومسؤول عربي قولهما، إن السعودية ضغطت على العديد من الدول العربية لإصدار بيانات تدعم قرار أوبك + الأخير بخفض إنتاج النفط، وذلك في مسعى لتجنب رد واشنطن، وإظهار أن القرار كان جماعيا من كل الدول العربية في “أوبك +”.

وقال الموقع، إن مسؤولين سعوديين تواصلوا في الأيام الأخيرة مع دول عربية أعضاء في أوبك + وعدة دول عربية غير أعضاء وطالبوا ببيانات دعم علنية، وحثوهم على تكرار رسالتهم بأن القرار كان اقتصاديا بحتا ويستند إلى ظروف السوق وليس له علاقة بالوضع السياسي.

وأيدت تصريحات السعودية العديد من الدول، ومنها العراق والكويت والبحرين والإمارات والجزائر وعمان والسودان والمغرب ومصر والأردن، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية.

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