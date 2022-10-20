ج_ريمة …العثور على ج _ثة طفل مقطعة بحقيبة بإنزكان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس ” من مصادرها ، أن مصالح الشرطة العلمية والقضائية بإنزكان ، يباشران تحرياتهما لفك لغز جريمة مروعة، بعد العثور على جثة طفل في ربيعه الرابع مقطعة بداخل حقيبة سفر بحي بيركولا بمدينة الدشيرة الجهادية ، عشية اليوم الخميس 20 اكتوبر الجاري.

وكشفت نفس المصادر ، أن أطراف الطفل المقطعة قد تحللت مما يفيذ أن الجريمة قد ارتكبت أكثر من أسبوع.

ولازالت الابحاث جارية لمعرفة الجاني او الجناة المحتملين في هذه الجريمة البشعة التي هزت أفئدة حي بيركولا.

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