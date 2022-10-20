French President Emmanuel Macron (L) and Moroccan King Mohammed VI (R) review a honour guard after inaugurating a high-speed line at Rabat train station on November 15, 2018. - French President Emmanuel Macron will visit Morocco on November 15 to take part in the inauguration of a high-speed railway line that boasts the fastest journey times in Africa or the Arab world. (Photo by CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / POOL / AFP) / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by CHRISTOPHE ARCHAMBAULT has been modified in AFP systems in the following manner: [at Rabat] instead of [at Tangiers]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.

“فرانسواز جير” .. العلاقات بين باريس والرباط قوية

2022-10-20 / 19:38
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هبة بريس _ الرباط

أثار تعيين السفير المغربي السابق لدى باريس، محمد بنشعبون، مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار في الرباط،، تساؤلات لدى مراقبين حول فتور العلاقة بين المغرب وفرنسا.

ويرى رئيس المعهد الفرنسي للتحليل الاستراتيجي، فرانسواز جير، أن العلاقات بين باريس والرباط قوية بالقدر الذي لا يمكن أن تكون قضية الصحراء عائقا أمامها، وهي التي تستمر منذ أكثر من أربعة عقود.

و شدد جير على أن عدم تعيين سفير فرنسي “يمكن أن يكون مشكلة تقنية، حيث تميل فرنسا لاختيارات عديدة قبل أن تقرر من يصلح أن يكون سفيرا في هذا البلد وفي هذه الفترة”.

وأضاف “هذه العملية قد تأخذ وقتا، خصوصا في الوقت الحالي الذي يتسم بتذبذب العلاقات الدولية”.

كما قال إن زيارة وزير التجارة الخارجية الفرنسي أوليفيه بيشت للمغرب، “دليل على بقاء العلاقة بين البلدين، رغم العواصف الحالية”.

وفي تفسيره لما يقصد بـ”العواصف” قال جير إن هناك مشاكل في العالم أجمع بدءا بالحرب الروسية على أوكرانيا إلى قرارت تكتلات النفط خفض الإنتاج بينما سوق الأغذية تشهد سعارا لافتا و تعيش أوروبا شحا في موارد الغاز والشتاء على الأبواب. لكن هل هذا يعيق تعيين السفير؟

إجابة على هذا السؤال، قال جير للحرة : “لكن ربما الفترة التي شهدت مرض الملك المغربي عطلت إنهاء الملفات العالقة ومن ضمنها اعتماد السفراء”

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‫11 تعليقات

  11. والمغرب كذلك قوي ومستقل في اختيار مواقفه بالتوافق مع مصالحه وقوي في اعتبار “هذه العلاقة القوية” قد اصبحت متجاوزة ولا تتناسب مع افاق الشراكة التي يصبو اليها مع اقطار اخرى انسب من فرنسا. انتهى الكلام

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