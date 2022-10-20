“سينما المجتمع” ..تكريم سعاد خويي و حسن مكيات

2022-10-20 / 19:00
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نجلاء مزيان _ هبة بريس

تكرم فعاليات النسخة السادسة من ملتقى سينما المجتمع “دورة الممثلة سعاد خويي”، والتي تنظمها جمعية الشروق للثقافة والتنمية ببئر مزوي ـ خريبكة من 10 الى 12 نونبر المقبل، ثلاث أسماء بارزة.

وتكرم الدورة بالمناسبة، حاملة اسم الدورة الممثلة سعاد خويي، إضافة إلى الممثل حسن مكيات، ثم الإطار التربوي، الأستاذ المتقاعد محمد أبوشادي ابن المنطقة.

وتحتفي الدورة بهاته الأسماء الثلاثة، في حفل الافتتاح، تقديرا لجهودكم الكبيرة، وعطاءاتهم المتميزة في مجال تخصصهم، و اعترافا بتضحياتهم وأعمالهم الراسخة، سواء في المجال السينمائي والمسرحي والتلفزيوني، وأيضا في المجال التعليمي والتربوي.

ويشار الى ان الدورة، التي ستقام بدعم من المركز السينمائي المغربي، والتعاون مع عدد من الشركاء منهم المديرية الجهوية للثقافة بجهة بني ملال خنيفرة، والمديرية الإقليمية للثقافة بخريبكة، تعرف فقرات مختلفة أبرزها مسابقة للأفلام القصيرة، وورشات، وندوة وتوقيع إصدارات جديدة وغيرها…

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