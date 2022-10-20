كومنولث دومينيكا تجدد دعمها لمخطط “الحكم الذاتي”

هبة بريس _ و م ع

جددت كومنولث دومينيكا، بنيويورك، دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، معتبرة إياه “الأساس الأكثر جدية ومصداقية” لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

وقال ممثل دومينيكا أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده “تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية وتعتبره كأساس لحل جاد وذي مصداقية لإنهاء النزاع حول الصحراء وتحقيق السلام الدائم في المنطقة”.

وعبر عن “دعم بلاده التام” للعملية السياسية التي تجري تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل واقعي وعملي مقبول لدى الأطراف لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والتي تستند بشكل حصري إلى قرارات مجلس الأمن منذ 2007، وخاصة القرار 2602 الصادر في أكتوبر 2021.

وأبرز الدبلوماسي دور الأمين العام للأمم المتحدة في المضي قدما بالجهود نحو تسوية هذه القضية وفقا لتوصيات مجلس الأمن، وكذا جهود مبعوثه الشخصي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف الأمين العام الأممي.

وأشار، في هذا الإطار، إلى أن بلاده تدعو لاستئناف مسلسل الموائد المستديرة، وتدعو كافة الأطراف إلى مواصلة الالتزام طيلة هذا المسلسل، بهدف التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم وتوافقي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما أقره مجلس الأمن.

ورحب الدبلوماسي بالتزام المغرب باحترام وقف إطلاق النار، ما من شأنه الإسهام بشكل ملحوظ، ودون شك، في تعزيز السلام في المنطقة.

واغتنم ممثل دومينيكا الفرصة للتنويه بجهود الحكومة المغربية الهادفة إلى النهوض بالتنمية في الصحراء، من خلال تحسين جودة العيش وتوفير فرص هامة للساكنة المحلية.

وخلص الدبلوماسي إلى القول إن “تنمية الصحراء تجسدت من خلال تحسين البنيات التحتية والرعاية الصحية، والتعليم والسكن، وكذا من خلال مواصلة سياسية خارجية استباقية مكنت من افتتاح العديد من القنصليات العامة في مدينتي الداخلة والعيون، خاصة قنصلية منظمة دول شرق الكاريبي”

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1