كومنولث دومينيكا تجدد دعمها لمخطط “الحكم الذاتي”

2022-10-20 / 18:16
0
هبة بريس _ و م ع

جددت كومنولث دومينيكا، بنيويورك، دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، معتبرة إياه “الأساس الأكثر جدية ومصداقية” لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

وقال ممثل دومينيكا أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده “تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية وتعتبره كأساس لحل جاد وذي مصداقية لإنهاء النزاع حول الصحراء وتحقيق السلام الدائم في المنطقة”.

وعبر عن “دعم بلاده التام” للعملية السياسية التي تجري تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل واقعي وعملي مقبول لدى الأطراف لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والتي تستند بشكل حصري إلى قرارات مجلس الأمن منذ 2007، وخاصة القرار 2602 الصادر في أكتوبر 2021.

وأبرز الدبلوماسي دور الأمين العام للأمم المتحدة في المضي قدما بالجهود نحو تسوية هذه القضية وفقا لتوصيات مجلس الأمن، وكذا جهود مبعوثه الشخصي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف الأمين العام الأممي.

وأشار، في هذا الإطار، إلى أن بلاده تدعو لاستئناف مسلسل الموائد المستديرة، وتدعو كافة الأطراف إلى مواصلة الالتزام طيلة هذا المسلسل، بهدف التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم وتوافقي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما أقره مجلس الأمن.

ورحب الدبلوماسي بالتزام المغرب باحترام وقف إطلاق النار، ما من شأنه الإسهام بشكل ملحوظ، ودون شك، في تعزيز السلام في المنطقة.

واغتنم ممثل دومينيكا الفرصة للتنويه بجهود الحكومة المغربية الهادفة إلى النهوض بالتنمية في الصحراء، من خلال تحسين جودة العيش وتوفير فرص هامة للساكنة المحلية.

وخلص الدبلوماسي إلى القول إن “تنمية الصحراء تجسدت من خلال تحسين البنيات التحتية والرعاية الصحية، والتعليم والسكن، وكذا من خلال مواصلة سياسية خارجية استباقية مكنت من افتتاح العديد من القنصليات العامة في مدينتي الداخلة والعيون، خاصة قنصلية منظمة دول شرق الكاريبي”

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اسبانيا تتخلى عن النشاط التجاري الجزائري وتعوضه بالروسي

اسبانيا تتخلى عن النشاط التجاري الجزائري وتعوضه بالروسي

2022-10-20 / 18:40
Photo of الصحراء …بلجيكا تعتبر “الحكم الذاتي” أساسا جيدا لإيجاد حل

الصحراء …بلجيكا تعتبر “الحكم الذاتي” أساسا جيدا لإيجاد حل

2022-10-20 / 18:09
Photo of طنجة ..انعقاد أشغال اللقاء التشاوري حول إعداد برنامج عمل الجماعة (فيديو )

طنجة ..انعقاد أشغال اللقاء التشاوري حول إعداد برنامج عمل…

2022-10-20 / 17:48
Photo of أخنوش: المغرب أرسى علاقة عميقة مع قارته

أخنوش: المغرب أرسى علاقة عميقة مع قارته

2022-10-20 / 17:40
Photo of الكويت تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي

الكويت تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي

2022-10-20 / 16:46
Photo of وهبي: المغرب عازم على الانخراط في كل المبادرات الإيجابية لتطوير الشراكة العربية

وهبي: المغرب عازم على الانخراط في كل المبادرات الإيجابية…

2022-10-20 / 15:48
Photo of الإمارات تجدد تأكيد “دعمها الكامل” لمغربية الصحراء

الإمارات تجدد تأكيد “دعمها الكامل” لمغربية الصحراء

2022-10-20 / 15:24
Photo of “نواب الأمة” يسائلون أخنوش حول السياسة العامة

“نواب الأمة” يسائلون أخنوش حول السياسة العامة

2022-10-20 / 13:39
Photo of أزولاي: مجتمع الأمم مدرك للريادة الروحية والدنيوية التي يجسدها الملك

أزولاي: مجتمع الأمم مدرك للريادة الروحية والدنيوية التي يجسدها…

2022-10-20 / 11:58
Photo of غوتيريش: “البوليساريو” لا تتمتع بأي صفة قانونية بالأمم المتحدة

غوتيريش: “البوليساريو” لا تتمتع بأي صفة قانونية بالأمم المتحدة

2022-10-20 / 09:23

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق