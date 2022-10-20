طنجة ..انعقاد أشغال اللقاء التشاوري حول إعداد برنامج عمل الجماعة (فيديو )

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

انعقد، أمس الأربعاء، بمركز أحمد بوكماخ الثقافي، لقاء تشاوري لإعطاء الانطلاقة الرسمية لإعداد برنامج عمل جماعة طنجة للفترة الممتدة بين 2022-2027 ، تحت شعار “المبادرات التشاركية دعامة أساسية لتنمية مندمجة”.

ويأتي إعطاء الانطلاقة الرسمية للبرنامج تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات والمرسوم رقم 301-16-2 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

وفي تصريح خص به موقع “هبة بريس ” توجه منير الليموري ، عمدة مدينة طنجة، بالشكر والامتنان لكافة الاساتذة الذين تطوعوا لاعداد ورقة برنامج عمل الجماعة ، مستعرضا الإطار القانوني الذي يؤطر عملية انطلاق الإعداد للبرنامج بشكل تشاركي حتى يعكس انتظارات السكان وينسجم مع كافة البرامج التنموية المزمع إنجازها بمدينة طنجة في إطار الإمكانيات المتوفرة لديها.

بدوره اعتبر محمد العمراني بوخبزة ، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان ، في تصريح “لهبة بريس ” على هامش اللقاء التشاوري ، ان مشاركته في هذا اللقاء التشاوري لاعداد برنامج عمل جماعة طنجة ياتي انطلاقا من الرغبة في تجويد الخدمات التي يتم تقديمها داخل تراب الجماعة ، مشيرا الى ان هذا البرنامج سيتم اعتماده كخارطة طريق خلال ولاية المجلس الحالي .

ويهدف اللقاء التشاوري الذي نظمته جماعة طنجة لاعداد برنامج العمل للفترة 2022-2027 الى وضع الخطوط العريضة لمنهجية العمل المتبعة من أجل إعداد برنامج عمل الجماعة، والتي سترتكز على تشخيص دقيق واستراتيجي للحاجيات الحقيقية للجماعة، فضلا عن إعداد خارطة طريق تتضمن البرامج التنموية التي سيتم إنجازها في تناغم تام مع انتظارات الساكنة.

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