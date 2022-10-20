الكويت تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي

2022-10-20 / 16:46
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هبة بريس

جددت دولة الكويت، بنيويورك، تأكيد دعمها لحل سياسي لقضية الصحراء المغربية، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.

وقال ممثل دولة الكويت، في كلمته أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “الكويت تجدد دعمها للمبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي في الصحراء لما تشكله من خيار بناء يهدف إلى التوصل إلى حل مقبول بين جميع الأطراف مع التأكيد على ضرورة احترام وحدة وسيادة المغرب”، مؤكدا الموقف الخليجي الموحد الداعم للوحدة الوطنية والسيادة الترابية للمملكة.

وجدد، بالمناسبة، تأكيد دعم بلاده للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، التي يسرت لانعقاد اجتماعي الموائد المستديرة بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وبعد أن أشاد بالأجواء الإيجابية التي سادت هذين الاجتماعين، أعرب عن دعم بلاده للزخم الذي تولد عن الموائد المستديرة، “باعتبارها السبيل الوحيد للوصول إلى الحل السياسي التوافقي”.

وأبرز، بالمناسبة، أهمية أن “يبني المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، على الزخم والتقدم الذي تم إحرازه خلال الموائد المستديرة” بهدف استئناف مسلسل هذه الموائد.

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‫10 تعليقات

  2. المغرب له علاقة جدية مع دول الخليج والدول العربية الشقيقة وشكرا على دعمها لنا ..

  3. شكرا لدولة الكويت وعلى دعمها المخلص للوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة..

  5. انتصر المغرب باسترجاع صحرائه وخسرت الجارة في انفاق اموالها على الكيان الوهمي..

  6. شكرا لكل الدول الداعمة للوحدة الترابية للمملكة ولا عاش من خانها ..

  9. كل الأدلة متوفرة لاسترجاع الصحراء المغربية لان البوليساريو ليس لديها الصفة الشرعية والقانونية في الامم المتحدة..

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