أكادير: نشر صورة الشرطي “المن.تحر” يسائل الجهات المختصة

2022-10-20 / 16:00
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

وجدت صور شرطي أكادير، الذي وضع حدا لحياته شنقا يوم أمس الأربعاء 19 أكتوبر، – وجدت ” طريقها الى مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الوتساب، في وضع لا إنساني، ومخالف للقانون، بعد التشهير بجثته في الفضاء الازرق، دون مراعاة لأسرته او لوظيفته التي ينظمها القانون .

الصور والتي تتوفر على نسخ منها جريدة ” هبة بريس” لم يسلم منها حتى خصوصية الميت، مما يسائل الجهات المركزية، حول من سرب تلك الصور دون مراعاة الشرع الذي يعتبر صور الميت من حقوقه ولا يجوز نشرها العموم ، كما أن القانون الجنائي حيت تنص المادة 3-447 أن عقوبة التشهير في المغرب في القانون الجنائي بالسجن عام واحد إلى خمس أعوام وغرامة 5000 إلى 50000 دَرْهم إذا ارتكب الأفعال المنصوص عليها في المادتين .

في السياق نفسه، فإن فعل الانتحار تم خارج تراب ولاية أمن أكادير، بغابة أدمين قرب مطار المسيرة إنزكان أيت ملول ، مما يعني أن رجال الدرك من وقفوا على جثة الشرطي، ويظهر في بعض الصور ، أن ملتقطها يلبس قفازات بيضاء يعني هو من عاين الجثة، بل تم نشر حتى بطاقته المهنية الى جانب نشر صورة من رسالة يرجح أنه كتبها الشرطي الهالك قبل إقدامه على فعل الانتحار، دون معرفة ما الغاية من نشرها، هل لتأكيد أن الهالك اعترف بسوء حالته النفسية، دون إشارة إلى معاناة في وظيفته، خصوصا بعد تجريده من سلاحه الوظيفي لوضعه النفسي والحاقه للعمل بميناء اكادير؟؟.

كما الجهات المسؤولة مركزيا من مديرية عامة للأمن الوطني ومعها مصالح القيادة العليا للدرك، بضرورة فتح تحقيق مشترك للوقوف على كيفية التقاط الصور ومعلومات المتوفي والتي وصلت الى جريمة التشهير، من أجل عدم تكرار هذا الفعل الذي اثر في نفوس من شاهدوا تلك الصور.

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